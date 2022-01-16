'Ahmet Çalık anmasına TFF engeli' iddiası

Hatayspor taraftarı geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası ile aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'ı karanfillerle anmak istedi. Ancak iddiaya göre Türkiye Futbol Federasyonu bu anmaya izin vermedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Ocak 2022 Pazar, 19:58
'Ahmet Çalık anmasına TFF engeli' iddiası
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Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. İddiaya göre maç öncesi geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ı anmak için federasyona başvuruda bulunan Hatayspor yönetimi olumsuz yanıtla karşılaştı. 

Gazeteci Ahmet Doruk Alkan'ın haberine göre Hatayspor taraftarı, hafta içi Ahmet Çalık anmak için bir organizasyon düzenledi. Maçın 6. dakikasında tribünlerden sahaya karanfil atılacaktı. Kulüp yönetimi TFF'ye başvurdu ama federasyon 'cezai işlem' uygulanabileceğini söyleyerek anmayı veto etti. İddianın ardından futbolseverler Ahmet Çalık'ın hatırasına yapılacak bu jesti engellediği için TFF'yi eleştirdi. 



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