AKP'li başkan Samsunspor taraftarını isyan ettirdi: 'Seçim günü geldiğinde...'

16 Ocak 2022 Pazar, 09:55

Ocak ayının ikinci toplantısında İlkadım ve Canik ilçelerinde yapılması planlanan Millet Bahçeleri ile ilgili gündem maddesi görüşüldü. Millet Bahçesi içinde Bandırma Vapuru, Doğu Park, Tenis Kulübü, Nuri Asan Tesisleri, eski hayvanat bahçesi, fuar alanı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonu, Dijital Gösterim Merkezi sosyal donatıların bulunduğu açıklandı.

İki ilçede sınırları içinde yer alacak olan Millet Bahçesinin yapımı için gerekli olan nazım imar plan değişikliği teklifi AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

"HALKIN KULLANIMINA AÇACAĞIZ"



Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, bölgede yapılacağı açıklanan Millet Bahçesi ile ilgili ise CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, Başkan Mustafa Demir'e Samsunspor'a ait Nuri Asan Tesisleri'nin akıbetinin ne olacağını sordu.

Demir, “Buraları halkın kullanımına açacağız. Nuri Asan Tesisleri şu anda mevcut durumuna devam ediyor” dedi. Mecliste alınan kararla Nuri Asan Tesisleri ile birlikte Tenis Kulübü ve Anakent Sosyal Tesislerinin de Millet Bahçesi alanına dahil edildiğini belirten İYİ Parti Grup Başkanvekili Aydemir, “Samsun'un tek derdi piknik alanı, park bahçe değildir” diyerek eleştirdi.

ERHAN USTA: “İFLAH OLMAZ İNSAN”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP’li Demir'in Samsun ve Samsunspor'a işkence yaptığını söyledi. Usta, “Samsun'a ve Samsunspor'a türlü işkenceler eden Mustafa Demir şimdi de Nuri Asan Tesislerini yıkıp, yerini millet bahçesine katacakmış. İflah olmaz insan! Samsunluyla ne derdin var? Samsun'dan ne istiyorsun? Samsun sana her şeyi verdi, sen Samsun'a eziyetten başka ne verdir?” diye tepki gösterdi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Mecliste alınan karara Samsunspor taraftar grupları da sert tepki gösterdi. Ortak açıklama yapan taraftarlar, alınan kararın Samsunspor düşmanlığı olarak nitelendirdi.

Başkan Mustafa Demir’in Samsunspor antipatisinin bitmediği belirtilen açıklamada, “Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor üzerinden attığı yanlış adımlara ısrarla devam etmektedir.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakının Samsun'da neden hızla oy kaybettiğini merak ederlerse, öncelikle dönüp Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e bakmaları gerekiyor.

Şehri bölen, ötekileştiren ve ortak sevdamız olan Samsunspor'a adeta zulüm eden Mustafa Demir, hem kendisine hem de partisine bir daha seçim kazandırmamak için büyük bir çaba içerisindedir.

Partisinin ve ittifakının milletvekilleri ile yöneticileri de bu çaba karşısında seslerini çıkartamamaktadır. Bizler farklı siyasi düşüncelerde, dünya görüşlerinde olsak da önceliğimiz Samsunspor'dur” denildi.

“YAPTIKLARINI UNUTMA”

Belediye Başkanı Mustafa Demir’in kenti “Ben yaptım oldu” anlayışıyla yönettiğini ileri süren taraftarlar,

“Samsunspor, hepimizin kırmızı çizgisidir. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, göreve geldiği günden itibaren bu çizgiyi ihlal edip duruyor. Sanıyor ki yaptıkları unutuluyor. Unutmuyoruz Mustafa Demir! Bu şehrin sevdası olan Samsunspor'a yaptıklarını unutmuyoruz.

Sen de seçim günü geldiğinde, yaptıklarını unutma! Sen de unutma, sana karşı sessiz olan siyasetçiler de unutmasın, seni başımıza belediye başkanı adayı olarak çıkartmayı düşünenler varsa, onlar da unutmasın!

Çünkü sen artık; Siyasi görüşü ne olursa olsun, Samsunspor'a gönül vermiş herkesin ortak kızgınlığısın” ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP, İYİ Parti ile RP İl Başkanları da yaptıkları açıklamalarda Mustafa Demir’e sert tepki gösterdi.