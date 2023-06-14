Ahmet Nur Çebi: 'Şampiyonluğa oynayacağız'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelecek sezon planlamalarına dair açıklamalarda bulundu. Çebi, 'Şampiyonluğa oynayacağız' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2023 - 21:29
Ahmet Nur Çebi: 'Şampiyonluğa oynayacağız'
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tivibu Spor'a gelecek sezon planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. 

Ahmet Nur Çebi, "Şampiyonluğa oynayacağız. Geçen sezon adaletsiz bir sistem uygulandı ve bundan etkilendiğimizi düşünüyoruz. Mert, Ghezzal ve Josef gibi oyuncularımızdan uzun süre faydalanamadık. Bunların hepsini iyi transferlerle, oturmuş kadromuzla ve hocamızla önümüzdeki sene halledeceğiz." ifadelerini kullandı. 


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