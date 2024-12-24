Ahmet Nur Çebi'den flaş Hasan Arat açıklaması: 'Çok büyük kaos var, şaibeler var'

Yayınlanma: 24.12.2024 - 11:08

Güncelleme: 24.12.2024 - 11:08

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, TV8,5'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"KAOS VAR, ŞAİBE VAR"

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamalarda, "Beşiktaş söz konusu olduğu zaman ceza da alsak sorun değil. Beşiktaş mutlu olsun, her şeye değer. Bu gelişmeler benden kaynaklanan bir şey değil. Arkadaşlar göreve talip oldular. Görevlerini yetir kadar sağlıklı yapamadıkları için bırakıp kaçtılar. Beşiktaş'ta bu durumda bırakıp kaçan bu ilk değil. Kamuoyuna söyleyeceğim çok şey var. Herkese cevap vereceğim. Hasan Bey'in başarılı olamayacağını söylemiş biriyim. Keşke benim dediğim tutmasaydı da başarılı olsaydı. Çok büyük kaos var, şaibeler var, kulübü ortada bırakmak var, yapılabilecek her türlü kötülüğü yaptı" dedi.

"ŞÜPHELENECEKSİN"

Hasan Arat ile ilgili sözlerine devam eden Çebi, "Bize yaptığı yanlışlar, hakaretler, gereksiz konuşmalar yaptı. Geçen bir videoya baktım. Sürekli 'Seba, Seba, Seba' diyor. Kardeşim bir adam bu kadar çok gereksiz yere algı yaratmaya çalışıyorsa şüpheleneceksin sen. Bu seçimde iki adaya da başarılar diliyorum. Beşiktaş'ın bundan sonrası çok zor. Camianın bir araya gelmesi lazım. Yoksa kimse bunun içinden çıkamaz" diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi, "Ben divanda camiaya seslendim. Benim yanımda olmaktan vazgeçmeyin, vazgeçerseniz dizlerimin üzerine çökerim dedim. Maalesef dediğim gibi oldu, herkes kayboldu. Herkes kötü bağıran ve konuşanlara diyor ki onların yanına biz gelmeyiz diyorlar. Beşiktaş için hayırlısı olsun. Biz genel kurul üyesiyiz gidip oyumuzu atacağız" açıklamasını yaptı.

"HERKES ARAŞTIRILSIN"

Bütün başkanların döneminin araştırılmasını söyleyen Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte ben çok konuşmak istemedim. Beşiktaşlılar zaten üzgün durumda. Bir de bizim çıkıp konuşmamız doğru olmaz. Fikret Orman'ın hesaplarını, onun için hazırlanan dosyayı savcılığa, SPK'ye ve İçişlerine Bakanlığı'na ve oradan Spor Bakanlığı'na intikal ettirilmiş dosyaları kim takip edeceğini taahhüt ederse, kim Hasan Arat ile ilgili konuları inceleyeceğini, araştıracağını söylerse, kim benim dönemimi uluslararası bir gözetim firmasına inceleyeceğini taahhüt ederse oyum ona. Ben suçsuz olacağıma inanıyorum. Herkes araştırılsın."