Spor yazarları Beşiktaş - Alanyaspor maçını değerlendirdi: '3-4 oyuncu dışında formanın hakkını veren yok'
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.
''BİZİM ÇOCUK ÇÖZÜMÜ' BU KADARMIŞ'
Cem Dizdar: "İlk devresinde "acemiler mangası" misali amacı olan ancak bilinci düşük hücumlar izledik iki takımdan da... Çoğu bir türlü becerilemeyen ve karambol olsun diye gönderilen ortalara kurban giden hücumlar! Bu arada sık sık ofsayta düşmeleri de atlamayalım. Beşiktaş başlarda, merkezi Gedson Fernandes olan girişimlerde bulunmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Dağınık, savruk hücum girişimlerinde iki takım da birbirinden aşağı kalır değildi devre boyu. Sahi, Salih Uçan’dan bundan daha fazla kim, ne bekliyordu acaba? Denemeyene kızdılar ama deneyenler de yarı yolda kaldı. Keza henüz yolun başında olan ama yolun yarısını geçmiş gibi bir dille anlatılan Semih Kılıçsoy’dan?.. Ya Serdar Topraktepe’nin ısrarla her denkleme sokulmuş olmasına ne dersiniz? Demek ki Beşiktaş’ın ‘’bizim çocuk çözümü’’ bu kadarmış!" (Fanatik)
'SERDAR TOPRAKTEPE OYUNCULARA DUYGUSAL YAKLAŞIYOR'
Güntekin Onay: "Beşiktaş'ın bu günlere gelmesinde 5-0’lık Galatasaray maçının rolü büyük. O maçta Mustafa Hekimoğlu’nun oyuna girip son golü atmasına da Beşiktaşlılar çok fazla anlam yükledi. Mustafa henüz bu seviyenin oyuncusu değil ve en kritik anlarda omuzlarına taşıyamayacağı bir ağırlık yükleniyor. Serdar Topraktepe de alt yapıda hocalığını yaptığı oyunculara duygusal yaklaşıyor. Bodo maçında Ersin’i oynatması da hataydı. Profesyonel hayatta duygusallık olmaz. Yönetmeyi bilirsen, oyuncunun parasını zamanında ödersen ona değer verdiğini gösterirsen oyuncu sorun çıkartmaz. Beşiktaş taraftarı oyuncuları protesto ederken tüm bu faktörleri göz önünde bulundurmalı. Kötü yönetilen bir yerden asla bir başarı hikayesi çıkmaz. Acilen camiayı toparlayıp bu kaosu bitirecek tedbirler alınmalı. Ancak bunu yapacak biri var mı? Görünen o ki; yok." (Hürriyet)
'NEREDE SEZON BAŞINDAKİ RAFA SILVA'
Ömer Üründül: "Beşiktaş, sıkıntılı bir döneminde mücadele açısında olumluydu. Ama hücum aksiyonları bilinçli değil, kopuk kopuktu. Her şeye rağmen takım savunması olumluydu. Çünkü etkili hücum girişimlerine karşı net bir pozisyon vermediler. Bana göre de en büyük sıkıntılarından bir tanesi kadroda kanat forvetlerinin olmayışıydı! Şimdi bir konu üzerinde durmak istiyorum. Medya tabii ki çok önemli güç. Doğal olarak tüm takım taraftarlarını da etkisi altına alıyor. Ancak medyanın sayısız örneklerine rağmen çözemediği bir tek olay var: İstanbul'a gelen yabancı futbolcuların yüzde doksanı kısa sürede fiziksel düşüşe giriyorlar. Dün bir gol attı, bir iki de klas hareket yaptı ama nerede Benfica'daki Rafa Silva, nerede sezon başındaki Rafa Silva!... Çok önemli bir santrfor Immobile de artık uykuya dalmış durumda." (Sabah)
'3-4 OYUNCU DIŞINDA FORMANIN HAKKINI VEREN YOK'
Bilal Meşe: "Kartal vites yükseltti, tempoyu artırdı, baskıyı üst seviyeye çıkardı, evyallah. Peki, bu unsurları pozisyon üretimine ya da gole yansıtamıyorsan, neye yarar kardeşim? Serdar hoca, skor tabelasını değiştirmek adına hamleler yaptı, yapmasına da o da pek işe yaramadı! Dişe dokunur, öyle aman aman pek pozisyon yok. Bir Gedson’un, bir de Semih’in var! Demem o ki, 121 yıllık asırlık çınara bu futbol, bu skor asla yakışmıyor! Diyeceksiniz ki eldeki malzeme bu, haklısınız! Zor günlerin hocası Serdar Topraktepe’ye kimse kızmasın, bir yardımcı oluyor, bir öne çıkıyor, tıpkı takım gibi onun da konsantrasyonu, morali sıfırın altında. İşin özeti 3-4 oyuncunun dışında o ağır formanın hakkını veren yok, yazık, hem de çok yazık! Hepinize iyi tatiller!" (Milliyet)
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