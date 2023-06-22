Ahmet Nur Çebi'den itiraf: 'TFF başkanı olmamı istediler'

Yayınlanma: 22.06.2023 - 18:14

Güncelleme: 22.06.2023 - 18:15

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TFF'nin yeni yönetimi ve yeniden seçilen başkanı Mehmet Büyükekşi'ye mesaj vermek istediğini belirten Çebi, "Yapılmış olanların hepsinin birer kusur olduğunu, bunların eşitlik ve adalet anlamında eksiklik yarattığını ve sonuç itibarıyla güvensizlik oluşturduğunu gördük. Bunları da kendilerine izah ettik. Genel kurul önünde bunların bize zarar verdiğini, bu tavrın ve tutumun devam etmesi halinde tavrımız ve tutumumuzu hiçbir şekilde şimdikinden daha farklı bir hale getirmeyeceğimizi münasip bir lisanla anlatmaya çalıştık" diye konuştu.

"FEDERASYONLA İYİ GEÇİN YOKSA DOĞRARLAR"

Protokolün önünde çok anlaşılır ve net bir mesaj verdiğini aktaran Çebi, "Özellikle burada çok can alıcı bir şey söylemeye çalıştım. 'Federasyonla iyi geçinmezsen önümüzdeki sene hakemlerle seni doğrarlar' deniyor. Bu benim çok inanmak istemediğim bir şey. Öyle bir şey olduğu takdirde de şu ankinden daha da sertleşmek durumunda kalırız. Yeni dönemde Beşiktaş'ın önünü kapatacak herhangi bir tavır ve tutumun içinde kimsenin olmaması gerektiğini, bunun devam etmesi halinde bizim tutumumuzda hiçbir değişiklik olmayacağını, gerekiyorsa bugünkünden daha farklı bir şekilde mecburen tepki koymak zorunda kalacağımızı ifade ettik" ifadelerini kullandı.

"SUÇLU MHK DEĞİLDİR"

Çebi, istisnasız tüm kulüplerin hakemleri eleştirdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Geçen sefer, 'Bu ligi bitirmeyiz.' diyenler... Lig bitti. 'Lig istediğimiz gibi bitmezse bitirmeyiz' demek istemişler, biz eksik anlamışız. Olmadı. Şimdi de Lale Orta'yı... Kendisini ben tanımam. Sonuç itibarıyla 'Bu gitsin başka biri gelsin' deniyor. İfade ettiğimden yine geri adım atmayacağım. TFF yönetimleri, Merkez Hakem Kurulunu (MHK) değiştire değiştire ayakta kalma formülünden vazgeçecekler. Bu iş bitmiştir. Suçlu ve günah keçisi MHK değildir. Onları oraya getirenler ve yönetemeyenlerdir. Kurulların hepsinin sandık koyularak bağımsızca seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. TFF Başkanı'ndan yeniden rica ediyorum. Koyun Riva'da sandığı, kimler MHK ve Tahkim Kuruluna aday olmak istiyorsa hepsi isimlerini yazsınlar, bizler de gidelim seçelim. Çoğunluğu alan bu kurullarda Türk futboluna hizmet etsin."

"HER SEFERİNDE FEDERASYONA BİR ŞEY Mİ YAPTIRACAKSINIZ"

Bir basın mensubunun, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Yeni bir beyaz sayfa açacağız." açıklamasını anımsatması üzerine Çebi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz ne görürsek onu yapacağız. Beyaz sayfaysa beyazın, siyahsa siyahın içindeyiz. Bizim tarzımız ve tavrımız tamamıyla sadece bize değil, diğer kulüplere de haksızlık yapıldığında orada olacağız. Bazı kulüplerimiz bundan imtina edebilirler ama Beşiktaş'ın bir duruşu ve tavrı var. Olay çok basit. Geçen sene 'Ligi bitirmem.' diyenler, şimdi de 'Lale Orta gitsin, şu gelsin.' diyorlar. Arkadaşlar her seferinde federasyona bir şey mi yaptırmak zorundasınız. Çıkıp bileğinizin hakkıyla bir kupa almak çok mu zor geliyor. Bunlar beni üzüyor. Belki de bileğinizin hakkıyla alıyorsunuz ama bu konuşma ve tavrınızla aslında insanların kafasında bir problem yaratıyorsunuz. Ona dikkat edelim."

"BU ALGILARI DÜZELTECEK KİŞİ FEDERASYON BAŞKANIDIR"

TFF Başkanı Büyükekşi'nin Beşiktaş ve kamuoyu üzerinde yarattığı bir algı olduğunu iddia eden Çebi, "Bu algı eğer doğru değilse, bunu düzeltecek olan kişi federasyon başkanıdır. Eğer bu algı doğruysa, biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Hala daha 'Tarafsızlık ilkesi' diyorlar. Konuşmam bitince yeni öğrendim. Yine bir oyuncu kuralı getirilmiş. Mavi kartı olan bir tane oyuncu oynayabilir. Bakıyorum şu an bir tek kulübe yarıyor. Önemli değil adını vermeyeceğim. Bir kulübe yarayan bir şey diğer kulüplere yaramıyorsa, bunu yapamazsınız. Bu bir tarafı kollamak anlamına gelir. Destek vermek anlamına gelir. Onu koruma altına almış oluyorsunuz. Buradan çıktık, 'Beyaz sayfa' diyoruz, karşımıza bir tane lekeli sayfa çıkıyor. Umarım bunlar artık son olur, biter" şeklinde konuştu.

Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Büyükekşi'nin görev yapmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Artık 'Sevgili başkanımız' diyeceğiz. Bizim TFF Başkanı'mızdır. Futbol ona emanet. Hakkıyla, hukukuyla, delegesiyle geliyor, seçiliyor. Benim için başkanımdır bu saatten sonra. Hele de beyaz sayfa açmak istiyorsa, o sayfayı kirleten biz olmayacağız" açıklamasında bulundu.

"TFF BAŞKANI OLMAK İSTEMEDİM"

TFF başkanlığına aday olmadığını vurgulayan Çebi, "Ben şu anda federasyon başkanı olmak istemedim. Bir başka kişinin seçime girmesi halinde ve benimsediğimiz takdirde kendilerini destekleyebileceğimizi ifade ettik. Beşiktaş dururken benim şu an federasyonla işim yok" dedi.

Birçok kulüp başkanının, "Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasını istedik ama kabul etmedi." dediğinin aktarılması üzerine Çebi, "Doğrusu bu. İstediler olmadım" yanıtını verdi.