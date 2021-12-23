Ahmet Nur Çebi'den teknik direktör açıklaması! "Onunla yürümek istiyorum"

23 Aralık 2021 Perşembe, 23:19

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

Önder Hoca'yla olması ayrı bir keyif. Galibiyette ayrı bir tat var. Niye bir her maçın sonunda hakemlerin tartışıldığı bir süreç yaşıyoruz. Benim cezam bugün bitti. Ne söylemeliyim, ne söylememeliyim. Söylesek bir dert, söylemesek bir dert. Hakemlerin adaletli ve dikkatli olmaları bu kadar mı zor. 1 sene hakemlik yapmamasına karar verilen bir şahıs, Türkiye'de hakem yok mu da tekrar geri getiriliyor. Geçen hafta Fırat Aydınus'un yaptıkları, penaltı kararı, VAR'la ilgili abuk subuk yorumlar...

Niye hakem tartışıyoruz? Her Beşiktaş maçının arkasından Beşiktaş, hakemlerle ilgili bir şey söylemek zorunda kalıyor. Çok mu keyif alıyoruz? Hakem konusu, ne MHK'nin ne de TFF'nin konusudur. Eski hakemler artık vedalaşsınlar. Artık bu camiadan gitsinler. Yollarını ayırsınlar. Bütün takımlar mücadele edelim. Kim şampiyon olacaksa olsun. Hakemlersiz, hakemlerin yanlış kararları olmadan bunlar olsun.

Kupa oynayacağız Katar'da. Hakem bulamadılar, bizim sinir uçlarına dokunmak için bir hakem atıyorlar. Yeter artık ya! Ceza almak istemiyorum, konuşmak istemiyorum ama sabrımızı çok fazla zorluyorlar. Burada konuştuklarımızın dışında zaten ben, hakemlerle ilgili TFF'ye MHK Başkanı'na dertlerimizi anlatan biriyim. 21 gün bitti, merhaba demeye geldim bugün. Umarım merhaba demeye devam ederiz, önümüzü kapatmazlar.

Ben, federasyon başkanıyla her konuda konuşuyorum. Sonuçta Beşiktaş Başkanı'yım. Beşiktaş için her konuda gerekeni yapan bir başkanım.

"SERGEN HOCA'NIN GİDİŞİNE ÜZÜLDÜM"

Bizler bir şeyleri idare ediyoruz. Bizlerin tedbirli olması lazım. Sergen Hoca giderken ben çok üzüldüm. Hocamız, bizim aldığımız kupaların altında ismi olan bir teknik direktördür.

Önder Hoca böyle devam ettiği müddetçe bizim onun arkasında durmamız gerekiyor. Böyle de devam edecektir. Camiamızın çocuğu, nazik, duygusal, beyefendi, asil bir duruşu var. Benim için, Beşiktaş için şanstır. Allah yolunu açık etsin. Neden sezon sonu olsun? İyiyse, her şey iyi gidiyorsa, hoca mutluysa, başardıysak 2-3 sene devam etsin.

"ÖNDER HOCA ÇOK UYGUN"

Bizim bundan sonra Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili daha farklı bir strateji üretmemiz gerekiyor. Ekonomi, yapmamız gereken transferler, altyapıdan geleceklerle ilgili Önder Hoca'nın buna çok uygun olduğunu düşünüyorum.

Hocamın yolu açık olsun, önce onun arkasındayım. Önce hocama yakışır bu işler. Şu anda Önder Hoca takımı çok iyi idare ediyor. Tercihlerimizden biri, kim olur, şu anda onu tartışmak istemiyorum. Şans hocamızın, ona bu imkanı tanımamız gerekiyor.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ÜMİTLİYİM"

Şampiyonluk şansımızı zayıf görüyorlar ama ben hala çok ümitliyim. Stadyum bugün çok az kişiydi. Sebebi de Fenerbahçe maçında tribünlerin hakaretlerine verilen ceza ve Beşiktaş'a verilen arasındaki hakkaniyetsizlik.

Hakemlerle ilgili sistem değişikliği benim Kulüpler Birliği Başkanı olduğum dönemde ortaya attığımız bir projeydi. Hala bu proje üzerinde çalışılıyor ama neden bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyorum. Neden belli bir aritmetiğe dayanarak hakem ataması yapılmıyor. Atamaların birilerinin ağzından çıkan sözlerle olmasını doğru bulmuyorum. Bu olayın birinin ağzından çıkan bir cümleyle olmaması gerekiyor. Bir aritmetiğe dayandırılmalı.

"HOCA BENİM TERCİHİMDİR"

Önder Hoca, sağ ise, selamet ise Katar'daki maçta da takımın başında olur. O maçtan sonra da olur. Hocam iyidir ve tercihimdir. Projelerime uygun bir hocadır ve onunla yürümek istiyorum. Önder Hoca'nın hak ettiği bir şeyi, Önder Hoca'nın elinden başka birinin alması söz konusu değil.

Süper Kupa maçına gönderdikleri hakemden başka hakem bulamadıkları için federasyon ve MHK'yi tebrik ediyorum. Hakem eksiği varsa ben de hakemlik yapmaya hazırım.