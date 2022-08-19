Ahmetcan Kaplan, Ajax'a transfer oldu! Yusuf Yazıcı'dan sonra ilk...

19 Ağustos 2022 Cuma, 13:37

Trabzonspor’un altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax’a transfer oldu. Kopenhag ile Danimarka’da oynanan maçın kadrosunda yer alan ve ardından bordo-mavili kafileyle Türkiye’ye dönmeden Hollanda’ya geçen 19 yaşındaki stoper 5 yıllık imza attı.

Hollanda ekibi, Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperini 9,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Ajax, Ahmetcan'ın bir sonraki transferinden elde edeceği bonservis gelirinin %15'ini de bordo mavili ekibe verecek. Ahmetcan, Ajax’tan bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon Euro kazanacak.

Trabzonspor’da geçen sezon 13 maçta forma giyen Ahmetcan Kaplan, 9 karşılaşmada sahaya ilk 11’de çıktı. Türkiye Kupası’nda da 5 maçta süre alan 19 yaşındaki oyuncu, milli takımlarda U16, U17, U19 ve U21 formaları giydi.

YUSUF YAZICI’DAN SONRA İLK...

Ahmetcan Kaplan, 9.5 milyon Euro kazandırarak gittiği Trabzonspor’a en yüksek ikinci bonservis bedeliyle veda eden oyuncu oldu.

Yusuf Yazıcı’nın Lille’e 17.5 milyon Euro ile gittiği Trabzonspor’da Gökdeniz Karadeniz 2007 yılında 8.7 milyon Euro bedelle Rubin Kazan’a transfer olmuştu.