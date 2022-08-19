Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına Viyana'da başladı
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına Viyana'da başladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına Viyana'da yaptığı antrenmanla başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya ekibi Austria Wien ile Viyana'da karşılaşan ve geceyi burada geçiren sarı-lacivertliler, Adana Demirspor mücadelesi öncesi ilk antrenmanını SV Essling takımının tesislerinde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanda Austria Wien maçının ilk 11’inde oynayan oyuncular, konakladıkları otelin spor salonunda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve pas çalışmalarının ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
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