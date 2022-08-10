Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmetcan Kaplan hangi takıma transfer oldu?
Trabzonspor’un altyapısından yetişen genç futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın yeni takımı belli oldu? Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmetcan Kaplan hangi takıma transfer oldu?
Ahmetcan Kaplan 16 Ocak 2003 Trabzon doğumludur. Trabzonspor altyapıısnda yetişen Kaplan kulüple ilk profesyonel sözleşmesini 10 Ağustos 2020'de imzaladı.Trabzonspor formasıyla ilk profesyonel maçına 27 Eylül 2021'de çıktı .
23 Ocak 2022'de Kaplan, üstün performansıyla Galatasaray'a karşı olumlu bir izlenim bıraktı
AHMETCAN KAPLAN HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?
Hollanda ekibi Ajax, Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattı.
Bordo mavili takımla 1 lig, 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Kaplan için Ajax 10 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 15 pay ödeyecek.
Kaplan, Hollanda'ya giderek sağlık kontrollerinden geçirilecek ve Amsterdam ekibiyle 5 yılık sözleşme imzalayacak.
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