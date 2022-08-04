Ahmetcan Kaplan'a Ajax talip oldu!
Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'a Hollanda Eredivisie'nin güçlü ekiplerinden Ajax'ın talip olduğu ifade edildi.
Trabzonspor'da stoper arayışları sürerken takımın genç stoperi Ahmetcan Kaplan'a dev bir talip çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hollanda Eredivisie'nin güçlü ekiplerinden Ajax, Trabzonspor'un 19 yaşındaki sol stoperi Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna katmak istiyor. Daha önce de Ahmetcan Kaplan'ı takip ettiği haberleri çıkan Ajax'ın, genç oyuncu için resmi girişimlere başladığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 22 resmi maçta forma giyen Ahmetcan Kaplan, bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yapmıştı.
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