Ahmetcan Kaplan'dan Trabzonspor'a iyi haber
Trabzonspor'un genç futbolcusu Ahmetcan Kaplan, U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 1. Grup mücadelesinde Türkiye formasıyla İsrail karşısına çıktı. Karşılaşmada sakatlık geçiren genç futbolcunun durumunun ağır olmadığı bildirildi.
U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 1. Grup 2. maçında Türkiye, İsrail ile karşı karşıya geldi. Milli takım, karşılaşmayı 3-1'lik skorla mağlup tamamladı.
Karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve durumu ciddi görünen Ahmetcan Kaplan'dan Trabzonspor'a iyi haber geldi. Yaşanan bir pozisyonda rakibinin eline basmamak için hamle yapan 19 yaşındaki stoper, pozisyon sonrasında bileğini burktu ve oyuna devam edemedi.
Genç stoper, MR'ı çekilmek üzere hastaneye götürüldü. Ahmetcan'ın MR'ının çekildiği ve sonuçların temiz çıktığı öğrenildi. Genç savunmacının sağlık durumuyla ilgili Trabzonspor Kulübü'ne de bilgi verildi.
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