Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transferi tamamlandı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:00

Ajax, Ahmetcan için Karadeniz ekibine 9.5 milyon Avro bonservis ödeyecek. Bordo-Mavililer bu paranın 4.5 milyon Avro’sunu peşin alacak.

Hollanda ekibi geri kalan parayı 2 taksitle verecek. Ajax ayrıca genç futbolcunun sonraki satışından Trabzonspor’a yüzde 15 pay ödeyecek. Trabzonspor’un Kopenhag’la oynadığı Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçı için Bordo-Mavili kafileyle birlikte Danimarka’da bulunan Ahmetcan bugün Hollanda’ya geçecek ve Ajax’la 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Trabzonspor’un altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçen sezon A takıma yükselmişti. Genç futbolcu, 6 ay önceki bir röportajında “Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayarak Avrupa’ya transfer olmak istiyorum” ifadesini kullanmıştı.