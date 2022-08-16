Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Herkesin olmak istediği yer burası'
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekleri Kopenhag karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Avcı, "Her oyuncunun ve teknik adamın olmak istediği yer burası" dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag ile oynayacakları maç öncesi konuştu.
Avcı, "Geçen sene şampiyon olmak için uğraştık ve karşılığını aldık ancak esas amaç buralarda, Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Her oyuncunun ve teknik adamın olmak istediği yer burası. Umarım gruplara kalıp, buralarda mücadele etmeye devam ederiz" dedi.
Tribünde farklı takım taraftarlarının da olmasına değinen deneyimli teknik direktör, "Sahanın içinde kalırsan herkes senin yanında oluyor. Bu bir oyun ve tribünlerde diğer takım taraftarlarının da olmasının sebebi bizim saha içinde kalmamız. Trabzonspor iyi şeyler yapıyor ve yapmaya da devam edecek" diye konuştu.
Maçtan önce sahaya çıktığı hatırlatılan Abdullah Avcı, "Teknik adamlar maça bir gün evvelden başlarlar. Oyun öncesi senaryolar yaratırlar. Ben de maçtan önce sahaya çıkıp o durumu yaşadım" ifadelerini kullandı.
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