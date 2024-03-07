Ahmetcanlı Ajax evinde berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında Ajax ağırladığı Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 23:05
Ahmetcanlı Ajax evinde berabere kaldı
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UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Ajax konuk ettiği Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı.

Ajax'ta Ahmetcan Kaplan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki futbolcu, savunmadaki başarılı performansıyla Hollanda ekibinde öne çıkan isimlerden biri oldu.

Aston Villa'da Enzi Konsa 83. dakikada, Ajax'ta 86. dakikada Tristan Gooijer ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

Turun ikinci karşılaşması 14 Mart'ta oynanacak.


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