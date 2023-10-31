Yayınlanma: 31.10.2023 - 13:11

Güncelleme: 31.10.2023 - 13:11

Ballon d'Or ödülleri sahiplerini buldu. Erkeklerde Lionel Messi, kadınlarda ise Aitana Bonmati ödülü kazandı. Peki, Aitana Bonmati kimdir, kaç yaşında, nereli? Aitana Bonmati hangi takımda oynuyor?

AİTANA BONMATİ KİMDİR?

Aitana Bonmati 25 yaşındadır. Aitana Bonmatí Conca, Liga F kulübü Barselona ve İspanya kadın milli takımında orta saha oyuncusu olarak oynayan İspanyol profesyonel bir futbolcudur.

2016-17 sezonu öncesinde Barselona'nın ilk takımına terfi etti ve 2018-19 sezonundaki çıkış yılına kadar kulüpte yedek kulübesinde forma giydi . 2019'da Barselona tarihindeki ilk UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline başladı ve daha sonra ilk kez Yılın Katalan Oyuncusu seçildi.

2020-21 sezonu boyunca Bonmatí, Barselona'nın kıtasal tiz galibiyet mücadelesinde çok önemliydi. Kariyerinin en dikkat çekici performanslarından birini 2021 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde sergileyerek Barcelona'nın üçüncü golünü attı ve Finalin MVP'si seçildi.

2022-23 sezonunda, tüm müsabakalarda 19 gol atarak gol atma becerisini büyük ölçüde geliştirdi ve aynı zamanda takımına bir başka yerel lig ve Şampiyonlar Ligi'nde ikiye katlama gücü verdi.

2017'den bu yana İspanya kadın milli takımının üst düzey oyuncusu olarak görev yapıyor ve 2019'da ve galip gelen 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya'nın kadrosunda yer aldı ve turnuvanın en iyi oyuncusu olarak Altın Top ödülünü de kazandı.