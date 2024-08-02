Ajax 3 attı, turu rahat geçti
Ajax, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda evine 1-0 kazandığı maçın rövanşında Sırbistan'ın Vojvodina takımını 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda evine 1-0 kazandığı maçın rövanşında Sırbistan'ın Vojvodina takımı ile karşı karşıya geldi.
TSC Arena'da oynanan mücadeleyi Hollanda temsilcisi 3-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.
Farioli'nin takımına galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Josip Sutalo, 85. dakikada Jorrel Hato ve 90+2. dakikada Bertrand Traore kaydettim. Vojvodina'nın golünü ise Ajax'tan Josip Sutalo, 59. dakikada kendi kalesine attı.
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