Ajax 3 attı, turu rahat geçti

Yayınlanma: 02.08.2024 - 00:18

Güncelleme: 02.08.2024 - 00:18

Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda evine 1-0 kazandığı maçın rövanşında Sırbistan'ın Vojvodina takımı ile karşı karşıya geldi.

TSC Arena'da oynanan mücadeleyi Hollanda temsilcisi 3-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Farioli'nin takımına galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Josip Sutalo, 85. dakikada Jorrel Hato ve 90+2. dakikada Bertrand Traore kaydettim. Vojvodina'nın golünü ise Ajax'tan Josip Sutalo, 59. dakikada kendi kalesine attı.