Ajax 3 attı, turu rahat geçti

Ajax, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda evine 1-0 kazandığı maçın rövanşında Sırbistan'ın Vojvodina takımını 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 00:18
Ajax 3 attı, turu rahat geçti
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Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda evine 1-0 kazandığı maçın rövanşında Sırbistan'ın Vojvodina takımı ile karşı karşıya geldi.

TSC Arena'da oynanan mücadeleyi Hollanda temsilcisi 3-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Farioli'nin takımına galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Josip Sutalo, 85. dakikada Jorrel Hato ve 90+2. dakikada Bertrand Traore kaydettim. Vojvodina'nın golünü ise Ajax'tan Josip Sutalo, 59. dakikada kendi kalesine attı.


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