Adı Ajax ve Anderlecht ile anılıyordu: Christian Eriksen'den iddialara yanıt!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın 32 yaşındaki Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen, hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi. Eriksen, "Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmem var" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 00:10
Adı Ajax ve Anderlecht ile anılıyordu: Christian Eriksen'den iddialara yanıt!
Abone Ol google-news

Manchester United'da forma giyen Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Manchester United'ın kendisini 5 milyon Euro karşılığında gözden çıkardığı iddialarına yanıt veren Eriksen, "Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmem var. Yani bana göre 1 yıl daha Manchester United oyuncusu olarak kalacağım" dedi.

AJAX VE ANDERLECHT İLE ANILIYORDU

İngiliz basınında yer alan haberlerde 32 yaşındaki orta saha ile Ajax ve Anderlecht'in ilgilendiği belirtilmişti.

Danimarkalı yıldız, 2022 yılında Brentford'dan bedelsiz transfer edilmişti. İngiliz ekibinde 72 maça çıkan Eriksen, 3 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.


Christian Eriksen haberleri manchester united haberleri ajax haberleri Anderlecht haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Manchester United'in yıldızından Galatasaray'ın yeni transferi Jelert'e mesaj!

Manchester United'in yıldızından Galatasaray'ın yeni transferi Jelert'e mesaj!
Manchester United'dan ayrılmıştı: Raphael Varane'dan Como 1907 kararı!

Manchester United'dan ayrılmıştı: Raphael Varane'dan Como 1907 kararı!
Manchester City, Savio'yu açıkladı!

Manchester City, Savio'yu açıkladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler