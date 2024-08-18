Ajax 90+1'de yıkıldı: NAC Breda 3 puanla tanıştı!

Yayınlanma: 18.08.2024 - 19:59

Güncelleme: 18.08.2024 - 19:59

Hollanda Eredivisie Ligi 2. hafta maçında Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, deplasmanda Carl Hoefkens yönetimindeki NAC Breda takımına 2-1 mağlup oldu.

Rat Verlegh Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Dennis Higler düdük çaldı.

Ev sahibi ekip 58. dakikada Matthew Garbett ile golü buldu. Ajax 5 dakika sonra 18 yaşındaki oyuncusu Jorrel Hato ile skoru 1-1'e getirdi. NAC Breda'ya galibiyeti getiren gol 90+1'de kaptan Jan Van den Bergh'den geldi. Maç bu golle sonuçlandı.

AJAX 3 PUANDA KALDI

Bu maçın ardından Ajax 3 puanda kalırken NAC Breda puanını 3'e çıkararak ilk galibiyetini almış oldu.

Ajax, 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Jagiellonia Bialystok takımıyla Avrupa Ligi play-off maçına çıkacak.

NAC Breda, 24 Ağustos Cumartesi günü evinde Utrecht ile karşılaşacak.