Ajax 90+1'de yıkıldı: NAC Breda 3 puanla tanıştı!
Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı NAC Breda'ya 2-1 mağlup oldu.
Hollanda Eredivisie Ligi 2. hafta maçında Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, deplasmanda Carl Hoefkens yönetimindeki NAC Breda takımına 2-1 mağlup oldu.
Rat Verlegh Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Dennis Higler düdük çaldı.
Ev sahibi ekip 58. dakikada Matthew Garbett ile golü buldu. Ajax 5 dakika sonra 18 yaşındaki oyuncusu Jorrel Hato ile skoru 1-1'e getirdi. NAC Breda'ya galibiyeti getiren gol 90+1'de kaptan Jan Van den Bergh'den geldi. Maç bu golle sonuçlandı.
AJAX 3 PUANDA KALDI
Bu maçın ardından Ajax 3 puanda kalırken NAC Breda puanını 3'e çıkararak ilk galibiyetini almış oldu.
Ajax, 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Jagiellonia Bialystok takımıyla Avrupa Ligi play-off maçına çıkacak.
NAC Breda, 24 Ağustos Cumartesi günü evinde Utrecht ile karşılaşacak.
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