Ajax deplasmanda yara aldı!
Hollanda Eredivisie Ligi 2.haftasında Ajax deplasmanda Excelsior ile 2-2 berabere kaldı.
Hollanda Eredivisie Ligi 2.haftasında Ajax deplasmanda Excelsior ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
Excelsior'un gollerini 45+1'de Siebe Horemans, 48'de Nikolas Agrafiotis atarken Ajax'ın gollerini ise 25'de Brain Brobbey ve 72'de Davy Klassen kaydetti.
Her iki takımda puanını 4'e yükselterek 1.ve 2. sırada yer aldı.
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