Ajax, evinde 1 puana razı oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 11. haftasında Heerenveen'i konuk etti.
Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Ajax'ın golü, 38. dakikada Mika Marcel Godts'tan geldi. Heerenveen'in golünü ise 68. dakikada Vaclav Sejk kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 20 puana ulaşan Ajax 4; 14 puana ulaşan Heerenveen ise 10. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Ajax, deplasmanda Utrecht ile karşılaşacak. Heerenveen ise AZ Alkmaar'ı konuk edecekç
Öte yandan Hollanda maça, tribünlerdeki meşale ve havai fişekler nedeniyle kısa süre ara verildi.
Havai fişeklerin atılma nedeninin, geçen hafta hayatını kaybeden Ajax tribün lideri Patrick 'Overeem'i anmak olduğu belirtildi.