Ajax Groningen karşısında gol oldu yağdı!

14 Ağustos 2022 Pazar, 17:47

Hollanda Eredivisie'nin 2. haftasında Alfred Schreuder'in ekibi Ajax ile Frank Wormuth'un yönetimindeki Groningen karşı karşıya geldi.

Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ajax 6-1 kazanırken Hollandalı futbolcu Steven Bergwijn; 4, 45 ve 57. dakikalarda attığı gollerle hattrick yaparak yıldızlaştı. Ajax'ın diğer iki golü ise 28'de Antony, 66'da Kenneth Taylor ve 88. dakikada penaltıdan Steven Berghuis'dan geldi. Konuk ekip Groningen'in tek golü ise 10. dakikada Cyril Ngonge'den geldi.

Bu sonuçla beraber Ajax lige 2'de 2 ile başlayıp puanını 6'ya yükseltirken, Groningen iki maçın sonunda 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Ajax deplasmanda Sparta Rotterdam ile karşılaşırken, Groningen kendi evinde Go Ahead Eagles'ı ağırlayacak.