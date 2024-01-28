Ajax, Heracles deplasmanında 3 puana 4 golle ulaştı!
Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Heracles'i 4-2 mağlup etti.
Hollanda Eredivisie'nin 19. hafta karşılaşmasında Ajax deplasmanda konuk olduğu Heracles'i 4-2 mağlup etti.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 16 ve 57. dakikalarda Brian Brobbey, 55. dakikada Steven Berghuis ve 84. dakikada Kristian Hlynsson, Heracles'in gollerini 12. dakikada Jizz Hornkamp ve 60. dakikada Mario Engels kaydetti.
Ajax bu galibiyetle puanını 34'e çıkarırken, Heracles ise 19 puanda kaldı.
Ajax bir sonraki karşılaşmasında sahasında PSV Eindhoven'i konuk ederken, Heracles deplasmanda NEC Nijmegen'e konuk olacak.
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