Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ajax'ın serisi Nijmegen karşısında bitti!

Ajax'ın serisi Nijmegen karşısında bitti!

21.12.2025 09:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ajax'ın serisi Nijmegen karşısında bitti!

Hollanda Eredivise'nin 17. haftasında NEC Nijmegen'in Ajax'ı konuk ettiği maç 2-2 berabere bitti.

Hollanda Eredivise'nin 17. haftasında NEC Nijmegen, Ajax'ı konuk etti.

Goffertstadion'da oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Bryan Linssen ve 46. dakikada Sami Ouaissa kaydetti.

Ajax'ın golleri ise 38. dakikada Kasper Dolberg ve 44. dakikada Mika Godts'tan geldi.

Ev sahibi ekibin ikinci golünü atan Sami Ouaissa, 59. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Ajax, puanını 30'a yükseltti.

4 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2. beraberliğini alan NEC Nijmegen ise 29 puana ulaştı.

Ajax, 3 sırada konumlanırken NEC Nijmegen ise 4. sırada yer aldı.

Ligin 18. haftasında Ajax, deplasmanda Telstar ile karşılaşacak. NEC Nijemegen ise Utrecht'i konuk edecek.

İlgili Konular: #ajax #NEC Nijmegen #Hollanda Eredivisie

İlgili Haberler

Ajax - Groningen maçı yarıda kaldı!
Ajax - Groningen maçı yarıda kaldı! Hollanda Eredivisie'nin 14. haftasındaki Ajax-Groningen maçı, taraftarın sahaya meşale ve havai fişek atması nedeniyle tatil edildi.
Karabağ kendi evinde kayıp! Ajax bir ilki yaşadı...
Karabağ kendi evinde kayıp! Ajax bir ilki yaşadı... Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Karabağ'ı 4-2 mağlup etti.
Hollanda'daki dev maçta kazanan Ajax: Üst üste 3. galibiyet!
Hollanda'daki dev maçta kazanan Ajax: Üst üste 3. galibiyet! Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Feyenoord'u 2-0 mağlup etti.