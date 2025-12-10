Karabağ kendi evinde kayıp! Ajax bir ilki yaşadı...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.12.2025 22:55:00
Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Karabağ'ı 4-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Karabağ, sahasında Ajax ile karşı karşıya geldi. Tevfik Behramov Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-2'lik skor ile Ajax oldu.

Karabağ, 10. dakikada Camilo Duran ile 1-0 öne geçti. Ajax, Kasper Dolberg ile durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karabağ, 47. dakikada Matheus Silva'nın attığı golle bu kez 2-1 öne geçti. Ajax, 79. dakikada Oscar Gloukh'un attığı golle 2-2'yi buldu.

AJAX'IN HASRETİ SONA ERDİ

Ajax, Anton Gaaei'nin 83. dakikada attığı golle Karabağ karşısında 3-2 öne geçti. Hollanda temsilcisi, 90. dakikada Oscar Gloukh'un attığı golle Karabağ'ı 4-2 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Karabağ, Devler Ligi'nde 7 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez kazanan Ajax, 3 puana ulaştı.

Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Ajax, bu kez Villarreal deplasmanına gidecek.

