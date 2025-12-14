Hollanda'daki dev maçta kazanan Ajax: Üst üste 3. galibiyet!

Hollanda Ligi'nin 16. haftasında Ajax, sahasında Feyenoord'u konuk etti. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi Ajax 2-0 kazanmayı başardı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davy Klaassen ve 90+4. dakikada Jorthy Mokio kaydetti.

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Ajax, ligdeki üst üste 3. galibiyetini elde etti ve 29 puanla 3. sırada konumlandı. Feyeenord ise 3 maç sonra mağlup olarak 34 puanla lider PSV'nin 9 puan gerisinde haftayı kapattı.

Ligde gelecek hafta Ajax, NEC Nijmegen'e konuk olacak. Feyenoord, Twente'yi konuk edecek.