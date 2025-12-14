Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hollanda'daki dev maçta kazanan Ajax: Üst üste 3. galibiyet!

Hollanda'daki dev maçta kazanan Ajax: Üst üste 3. galibiyet!

14.12.2025 18:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hollanda'daki dev maçta kazanan Ajax: Üst üste 3. galibiyet!

Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Feyenoord'u 2-0 mağlup etti.

Hollanda Ligi'nin 16. haftasında Ajax, sahasında Feyenoord'u konuk etti. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi Ajax 2-0 kazanmayı başardı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davy Klaassen ve 90+4. dakikada Jorthy Mokio kaydetti.

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Ajax, ligdeki üst üste 3. galibiyetini elde etti ve 29 puanla 3. sırada konumlandı. Feyeenord ise 3 maç sonra mağlup olarak 34 puanla lider PSV'nin 9 puan gerisinde haftayı kapattı.

Ligde gelecek hafta Ajax, NEC Nijmegen'e konuk olacak. Feyenoord, Twente'yi konuk edecek.

İlgili Konular: #feyenoord #hollanda ligi #ajax

İlgili Haberler

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'ten dikkat çeken transfer!
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'ten dikkat çeken transfer! Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde LNZ Cherkasy forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Prosper Obah'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Ümraniyespor'a deplasmanda tek gol yetti!
Ümraniyespor'a deplasmanda tek gol yetti! Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Vanspor FK'yi 1-0 mağlup etti.
Sevilla 10 kişi kalan rakibine acımadı!
Sevilla 10 kişi kalan rakibine acımadı! Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında kendi evinde ağırladığı Real Oviedo'yu 4-0 mağlup etti.