Ajax kötü gidişe son verdi: Vitesse'ye gol oldu yağdı!
Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Vitesse'yi 5-0 mağlup etti.
Hollanda Ligi'nin 13. hafta maçında Ajax, sahasında Vitesse ile karşılaştı.
Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax 5-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 3. dakikada Hato, 13. dakikada Hlynsson, 50. dakikada kendi kalesine Oroz, 58. dakikada Akpom ve 67. dakikada Taylor kaydetti.
SON 4 MAÇTA 3 GALİBİYET
Ligde sezona kötü başlayan Ajax, son dört maçında 3. galibiyetini aldı. Bir maçta ise berabere kaldı. Vitesse ise galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.
Alınan bu sonuçla birlikte Ajax puanını 15'e çıkardı. Vitesse ise 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Nec Nijmegen ile karşılaşacak. Vitesse ise Fortuna Sittard ile oynayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çiçeklerin dibine yarım bardak dökmek bile yetiyor!
- 50 milyon dolarlık teklifi reddetmişlerdi
- Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?
- Ankara sokakları yine kana bulandı
- Çok konuşulacak 'Akşener' iddiası
- Erdoğan da kira sorunuyla tanıştı!
- Akşener'den çarpıcı istek!
- 2024 yılı pasaport ücretleri belli oldu
- Birçok il için kar ve sağanak alarmı
- Okuyan'dan Nevşin Mengü'ye yanıt