Ajax kötü gidişe son verdi: Vitesse'ye gol oldu yağdı!

Yayınlanma: 26.11.2023 - 09:59

Güncelleme: 26.11.2023 - 09:59

Hollanda Ligi'nin 13. hafta maçında Ajax, sahasında Vitesse ile karşılaştı.

Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax 5-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 3. dakikada Hato, 13. dakikada Hlynsson, 50. dakikada kendi kalesine Oroz, 58. dakikada Akpom ve 67. dakikada Taylor kaydetti.

SON 4 MAÇTA 3 GALİBİYET

Ligde sezona kötü başlayan Ajax, son dört maçında 3. galibiyetini aldı. Bir maçta ise berabere kaldı. Vitesse ise galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Alınan bu sonuçla birlikte Ajax puanını 15'e çıkardı. Vitesse ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Nec Nijmegen ile karşılaşacak. Vitesse ise Fortuna Sittard ile oynayacak.