Ajax'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Hollanda Eredivisie'de son sırada yer alan Ajax, teknik direktörlük görevine John van 't Schip'in getirildiğini açıkladı.
Hollanda Eredivisie'de tarihinin en kötü günlerini geçiren ve ligin son sırasına kadar gerileyen Ajax'ta yeni teknik direktör belli oldu.
Maurice Steijn ile yollarını ayıran Hollanda ekibi, Hollandalı teknik adam John van 't Schip'i göreve getirdiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı teknik adam ile geçici teknik direktörlük için anlaşma sağlandığı belirtilirken, Schip'in 1 Temmuz 2024'ten itibaren teknik ekipte yer alacağı açıklandı.
30 Ekim 2023 tarihinde göreve başlayan Schip ile Ajax, 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. Hollandalı teknik adam son olarak Yunanistan Milli Takımı çalıştırmıştı ve 2021 yılından bu yana herhangi bir takımda görev yapmamıştı.
Hollanda Eredivisie'de 5 puanı bulunan Ajax, ligin son sırasında yer alıyor.
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