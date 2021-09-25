Ajax, ligde Groningen'i üç golle geçti

Hollanda ekibi Beşiktaş maçı öncesi Ajax, ligde Groningen'i üç golle yendi.

AA
25 Eylül 2021 Cumartesi, 22:07
Ajax, ligde Groningen'i üç golle geçti
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Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin 7. hafta maçında Ajax, sahasında Groningen'i 3-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Eylül Salı günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Ajax, ligde Groningen ile karşılaştı.

İlk yarıyı 40. dakikada Alvarez'in attığı golle 1-0 önde kapatan Ajax, 56. dakikada Antony ve 81. dakikada Mazraoui'nin golleriyle üç puana üç golle uzandı.

Ligde sadece Twente karşısında puan kaybeden Ajax, 19 puanla liderliğini sürdürdü.


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