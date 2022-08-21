Ajax, Rotterdam'ı tek golle devirdi!
Hollanda Ligi 3. hafta mücadelesinde Ajax, deplasmanda Rotterdam'ı 1-0 mağlup etti.
Hollanda Ligi 3. hafta mücadelesinde Ajax, deplasmanda Rotterdam ile karşı karşıya geldi.
Mücadele konuk ekip Ajax'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ajax'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Bergwijn kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ajax ligde 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı. Rotterdam ise çıktığı 3 maçta yalnızca 1 puan alabildi.
Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Utrecht'e konuk olacak. Rotterdam ise Go Ahead deplasmanına gidecek.
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