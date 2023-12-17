Ajax - Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ajax, Hollanda Eredivisie'de 16. haftasında sahasında Zwolle ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:45'te başlayacak.
Hollanda Eredivisie'de 16. hafta heyecanı sürüyor.
John van't Schip yönetimindeki Ajax, sahasında Johhny Jansen'in ekibi Zwolle ile karşı karşıya gelecek.
AJAX - ZWOLLE MAÇI SAAT KAÇTA?
Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 18:45'te başlayacak.
AJAX - ZWOLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Joey Kooij'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
Ajax, Hollanda Eredivisie'de sahasında Sparta Rotterdam'ı 2-1 mağlup etmişti.
Zwolle ise evinde NEC Nijmegen'e 3-1 mağlup olmuştu.
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