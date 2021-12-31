Ajax’ın kalecisi Andre Onana, kendisini savundu

31 Aralık 2021 Cuma, 12:08

Spor Tahkim Mahkemesi’nin yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 9 ay futboldan men ettiği Kamerunlu kaleci Andre Onana, bir yazı kaleme alarak kendini savundu.

Hayatının hiçbir döneminde alkol almadığını, sigara içmediğini ve uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyen Onana, ceza almasına neden olan “furosemide” maddesini de ilk defa duyduğunu belirtti.



“İLAÇLARI KARIŞTIRDIM”



Durumun kendisine iletildiği zaman kız arkadaşını aradığını bildiren Onana, furosemide maddesinin doktorun hamile olan kız arkadaşına verdiği ilaçta bulunduğunu öğrendiğini ifade etti.



Onana, “Ağrı kesici ilaç ile kız arkadaşımın hapını karıştırmış olmalıyım. Doktorun kız arkadaşıma verdiği hapı içmişim. İlaç kutuları tamamen aynıydı” diyerek kendini savundu.



UEFA’nın bu durumu basit bir insan hatası olarak göreceğini ve sadece bir uyarı vereceğini beklediğini dile getiren Onana, aldığı bir yıllık cezanın kendisini şoke ettiğini vurguladı.



Onana, “Hollanda Ligi, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, bir anda hepsi yok oldu. Futbolcu için bir yıllık ceza 10 yıla eşittir. Sonsuzluk gibidir” ifadelerini kullandı.



Kararın adil olmadığına değinen Onana, “Verilen ceza sebebiyle maçlara gidemezdim, takımla antrenman yapamazdım, sezonun yüzde 60’ında oynamama rağmen şampiyonluk kutlamasına katılamazdım. Bu nasıl adalet” dedi.



“ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ KAZANMIŞ GİBİ...”



Cezasının 12 aydan 9 aya inmesi sebebiyle Afrika Uluslar Kupası’nda oynayabilecek olan Onana, kararı öğrendiğinde Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış gibi sevindiğini vurguladı.



Kamerun’da düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası’nda ülkesini temsil edecek olmanın mutluluğunu dile getiren Onana, 9 Ocak’ta başlayacak olan turnuvayı iple çektiğini belirtti.