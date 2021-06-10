CAS, Ajaxlı kaleci Onana'nın doping cezasını 9 aya indirdi
Spor Tahkim Mahkemesi, Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya doping kullandığı gerekçesiyle verilen cezada indirime gitti.
Spor Tahkim Mahkemesi, Hollanda ekibi Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle verilen 12 aylık men cezasını 9 aya düşürdü.
CAS'tan yapılan açıklamaya göre, eşine ait bir ilacı etken maddesini bilmeden kullandığını belirten Onana'nın itirazı kısmen kabul edildi.
Mahkeme, 25 yaşındaki kalecinin cezasında 3 aylık indirim yapılmasına hükmetti.
Kamerunlu futbolcunun cezasının 3 Kasım'da sona ereceği duyuruldu.
UEFA, idrar testinde yasaklı "furosemide" maddesine rastlanan Onana'ya doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şubatta 12 ay men cezası vermişti.
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