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Brighton kazandı, Ajax kötü gidişatını sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Brighton, sahasında Ajax'ı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 07:23
Brighton kazandı, Ajax kötü gidişatını sürdürdü
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Brighton, evinde Ajax'ı konuk etti.

Amex Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Brighton 2-0 kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Maçın 42. dakikasında Joao Pedro'nun golüyle Brighton ilk yarıyı önde tamamlarken 53. dakikada Ansu Fati'nin golüyle sahadan 2-0'lık skorla ayrılmasını bildi.

Bu sonuçla Brighton 4 puana yükseldi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Ajax ise 2 puanda kaldı ve grubun son sırasında kaldı.


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