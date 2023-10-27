Brighton kazandı, Ajax kötü gidişatını sürdürdü

Yayınlanma: 27.10.2023 - 07:23

Güncelleme: 27.10.2023 - 07:23

UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Brighton, evinde Ajax'ı konuk etti.

Amex Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Brighton 2-0 kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Maçın 42. dakikasında Joao Pedro'nun golüyle Brighton ilk yarıyı önde tamamlarken 53. dakikada Ansu Fati'nin golüyle sahadan 2-0'lık skorla ayrılmasını bildi.

Bu sonuçla Brighton 4 puana yükseldi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Ajax ise 2 puanda kaldı ve grubun son sırasında kaldı.