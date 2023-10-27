Brighton kazandı, Ajax kötü gidişatını sürdürdü
UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Brighton, sahasında Ajax'ı 2-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Brighton, evinde Ajax'ı konuk etti.
Amex Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Brighton 2-0 kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Maçın 42. dakikasında Joao Pedro'nun golüyle Brighton ilk yarıyı önde tamamlarken 53. dakikada Ansu Fati'nin golüyle sahadan 2-0'lık skorla ayrılmasını bildi.
Bu sonuçla Brighton 4 puana yükseldi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Ajax ise 2 puanda kaldı ve grubun son sırasında kaldı.
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