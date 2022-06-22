Ajax'ta Alfred Schreuder dönemi

Hollanda ekibi Ajax'ın yeni teknik direktörü Alfred Schreuder oldu.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 12:46
Ajax'ta Alfred Schreuder dönemi
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Ajax, Erik ten Hag'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna son olarak Club Brugge'ü çalıştıran Alfred Schreuder'i getirdi.

Kulüp CEO’su Edwin van der Sar’ın da hazır bulunduğu imza töreninde, 49 yaşındaki Hollandalı teknik adam kendisini kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Schreuder, geçtiğimiz sezon Club Brugge’de görev yapmış ve sezonu şampiyon tamamlamıştı.


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