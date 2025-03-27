Ajax'tan Dusan Tadic açıklaması: 'Harika bir oyuncu ama...'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 21:08

Güncelleme: 27.03.2025 - 21:08

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tadic'in eski takımı Ajax'a geri dönebileceği iddiaları gündeme gelmişti.

"TADIC HARİKA BİR OYUNCU"

Sırp yıldızın kulübe geri dönüşüyle ilgili iddiaları değerlendiren Farioli, "Dusan Tadic şüphesiz harika bir oyuncu ve Ajax için özel bir futbolcu. Kulübün her olasılığı değerlendirmeye açık olduğunu düşünüyorum. Ancak şu anda Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum" sözlerini kullandı.

Fenerbahçe forması altında 99 maçta sahaya çıkan 36 yaşındaki Dusan Tadic, 27 gol attı ve 31 asist yaptı.