Al-Ahli, Edouard Mendy'i açıkladı!

Yayınlanma: 28.06.2023 - 21:50

Güncelleme: 28.06.2023 - 21:56

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, kaleci Mendy'yi renklerine bağladı.

Suudi ekibinden yapılan açıklamada, İngiliz temsilcisi Chelsea'de forma giyen 31 yaşındaki kaleciyle üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Chelsea formasıyla 105 maça çıkan Mendy, 2020-21 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Senegal ile aynı yıl Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan deneyimli kaleci, UEFA ve FIFA tarafından yılın kalecisi ödülüne layık görüldü.