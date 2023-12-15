Al Ahly - Al İttihad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ahly, FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Al İttihad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2023 - 11:56
Al Ahly - Al İttihad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Marcel Koller yönetimindeki Al Ahly, kendi sahasında Marcelo Gallardo'nun ekibi Al İttihad ile karşı karşıya gelecek.

AL AHLY - AL İTTİHAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan'da bulunan Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

AL AHLY - AL İTTİHAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela Saez'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.


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