FIFA'dan Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya kınama!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

AA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 12:17
FIFA'dan Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya kınama!
Abone Ol google-news

FIFA Başkanı Gianni Infantino, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı sosyal medya hesabı üzerinden kınadı.

Başkan Infantino, açıklamasında, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

"Hakemler olmazsa, futbol olmaz" diyen Infantino, "Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum" görüşlerine yer verdi.


Gianni Infantino Halil Umut Meler Faruk Koca

İlgili Haberler

Halil Umut Meler'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Halil Umut Meler'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
Son Dakika: MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

Son Dakika: MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

En Çok Okunan Haberler