Al-Hilal, 10 kişiyle kazanmasını bildi!

31.10.2025 20:07:00
Suudi Arabistan Pro Lig'in 7. haftasında Al-Hilal, sahasında Al Shabab'ı 1-0 mağlup etti.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 7. haftasında Al-Hilal, Al Shabab'ı konuk etti.

Kingdom Arena'da oynanan mücadeleyi Al-Hilal 1-0 kazandı.

Al-Hilal'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada Marcos Leonardo kaydetti.

Al-Hilal forması giyen Kalidou Koulibaly, 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Milli futbolcumuz Yusuf Akçiçek, mücadelenin 79. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle birlikte Al-Hilal, ligdeki puanını 17'ye çıkardı. Al-Shabab ise 6 puanda kaldı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 8. haftasında Al-Hilal, Al Najma'nın konuğu olacak. Al Shabab ise evinde Al-Ettifaq ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #Suudi Arabistan #Al Hilal #Al Shabab