Al-Hilal evinde kazandı avantajı kaptı

Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Al-Hilal ağırladığı Al-Ittihad'ı 2-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 23:05
Al-Hilal evinde kazandı avantajı kaptı
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Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Al-Hilal konuk ettiği Al-Ittihad'ı 2-0 mağlup etti.

Al-Hilal'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 42. dakikada Salem Al-Dawsari kaydetti.

Al-Ittihad'da N'Golo Kante 66. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Turun rövanşı 12 Mart Salı günü oynanacak.


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