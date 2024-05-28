Al-Hilal, Jorge Jesus ile uzattı!
Al-Hilal, Jorge Jesus'un sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.
Al-Hilal ile Suudi Arabistan Ligi'ne namağlup şampiyon olan Jorge Jesus için karar verildi.
Arabistan temsilcisi, Portekizli teknik adamın biten sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Yapılan açıklamada, "Altın Lig Şampiyonu" ve "Taktik Ustası" bir yıl daha bizimle olacak." ifadeleri kullanıldı.
Al-Hilal'de bu sezon toplamda 52 maça çıkan Jesus, 47 galibiyeti 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
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