Al-Hilal, Jorge Jesus ile uzattı!

Al-Hilal, Jorge Jesus'un sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 23:29
Al-Hilal, Jorge Jesus ile uzattı!
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Al-Hilal ile Suudi Arabistan Ligi'ne namağlup şampiyon olan Jorge Jesus için karar verildi.

Arabistan temsilcisi, Portekizli teknik adamın biten sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Yapılan açıklamada, "Altın Lig Şampiyonu" ve "Taktik Ustası" bir yıl daha bizimle olacak." ifadeleri kullanıldı.

Al-Hilal'de bu sezon toplamda 52 maça çıkan Jesus, 47 galibiyeti 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.


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