Al Hilal transfer rotasını Neymar'a çevirdi

Yayınlanma: 12.06.2023 - 14:18

Güncelleme: 12.06.2023 - 14:18

Suudi Arabistan'ın önde gelen futbol kulüplerinden Al Hilal, Lionel Messi transferini Inter Miami'ye kaptırınca rotasını başka bir yıldıza çevirdi.

Goal'de yer alan habere göre Al Hilal'in, Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Neymar'ı kadrosuna katmak için Paris'e bir heyet gönderdiği ortaya çıktı.

Paris'e bir ziyaret gerçekleşterilen Al Hilal heyeti, Neymar ile masaya oturacak. Suudi kulübünün Brezilyalı futbolcuya Cristiano Ronaldo'nun yıllık gelirine eş olan 200 milyon Euro teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Brezilyalı süperstar Neymar'ın, Al Hilal ile olan görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak Al Hilal'in yıldız oyuncuya cazip bir teklif sunması, transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.