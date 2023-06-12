Mauro Icardi'nin menajerinden Suudi Arabistan iddialarına yanıt!
Süper Lig'de 23. kez şampiyon olan Galatasaray'da sezona damga vuran Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan ekibi Al Tawoon'a transfer olduğu öne sürülmüştü. Mauro Icardi'nin menajerinin transfer iddialarını yalanladığı belirtildi.
Galatasaray'da attığı gollerle şampiyonluğu getiren isimlerin başında gelen Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan ekibi Al Tawoon'dan gelen astronomik teklifi kabul ettiği ileri sürüldü.
Suudi Arabistan'ın ünlü yayın kuruluşu MBC'nin haberine göre Icardi, Al Taawon'un yaptığı teklifi kabul etti. Toplam 2 yıllık sözleşme karşılığı sezonluk 20 milyon Euro'luk teklife olumlu yanıt veren Icardi'nin sözleşmesinde +1 yıllık aynı maaşla uzatma opsiyonunun da olduğu ifade edildi.
PSG'nin Icardi'yi Al Tawoon'a kiralayacağı ifade edilirken sözleşme bitişinin ardından ise Arjantinli yıldızın bonservisinin Suudi Arabistan ekibine geçeceği bilgileri paylaşıldı.
MENAJERİ İDDİALARI YALANLADI
TRT Spor'un haberine göre ise Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun 30 yaşındaki golcünün herhangi bir kulüple anlaşmadığını ve çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.
PSG'de çıktığı 92 maçta 38 gol kaydeden Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 1 sezonda ise 26 maçta 23 gol atmayı başardı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bungee Jumping yaparken ip koptu
- İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!
- THY'den acil iniş: Fenalaşan çocuk yaşamını yitirdi
- Suudi kulüplerinin parasının kaynağı belli oldu
- Fatih Altaylı: 'Boğaziçili bakan bulamayacağız...'
- CNN TÜRK muhabiri Damla Uğurtürk'ü öpmelere doyamadılar!
- Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme
- Mehmet Şimşek ne yapmalı? 3 farklı senaryo
- Yandaş Akit yazarından AKP'den istifa eden Kılıç'a tepki
- Erdoğan'dan kurmaylarına talimat