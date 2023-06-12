Mauro Icardi'nin menajerinden Suudi Arabistan iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 07:45

Güncelleme: 12.06.2023 - 07:45

Galatasaray'da attığı gollerle şampiyonluğu getiren isimlerin başında gelen Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan ekibi Al Tawoon'dan gelen astronomik teklifi kabul ettiği ileri sürüldü.

Suudi Arabistan'ın ünlü yayın kuruluşu MBC'nin haberine göre Icardi, Al Taawon'un yaptığı teklifi kabul etti. Toplam 2 yıllık sözleşme karşılığı sezonluk 20 milyon Euro'luk teklife olumlu yanıt veren Icardi'nin sözleşmesinde +1 yıllık aynı maaşla uzatma opsiyonunun da olduğu ifade edildi.

PSG'nin Icardi'yi Al Tawoon'a kiralayacağı ifade edilirken sözleşme bitişinin ardından ise Arjantinli yıldızın bonservisinin Suudi Arabistan ekibine geçeceği bilgileri paylaşıldı.

MENAJERİ İDDİALARI YALANLADI

TRT Spor'un haberine göre ise Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun 30 yaşındaki golcünün herhangi bir kulüple anlaşmadığını ve çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

PSG'de çıktığı 92 maçta 38 gol kaydeden Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 1 sezonda ise 26 maçta 23 gol atmayı başardı.