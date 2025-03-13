Al Hilal'dan Van Dijk'a inanılmaz teklif!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 17:31

Güncelleme: 13.03.2025 - 17:31

Suudi Arabistan'ın güçlü kulüplerinden Al-Hilal, Liverpool'un yıldız stoperi Virgil van Dijk'i transfer etmek istiyor. L'Equipe'in haberine göre, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında sona erecek olan Hollandalı savunmacıya, Al-Hilal tarafından yıllık 20 milyon euroyu aşan net maaş teklif edildi.

33 yaşındaki yıldız oyuncu, Liverpool'un savunma hattındaki en önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ancak sözleşmesinin sona erecek olması, birçok kulübün ilgisini çekmesine neden oldu.

Al-Hilal'in sunduğu teklif, ekonomik açıdan oldukça cazip olsa da, Van Dijk'in kariyer planlamasında nasıl bir karar alacağı henüz netleşmiş değil.

Liverpool ile bu sezon 40 maça çıkan Van Dijk, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.