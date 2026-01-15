Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.01.2026 12:24:00
Cumhuriyet Spor
Al-Ittihad'ın teklifini reddetti... Fenerbahçe'de N'Golo Kante için uçuş planı hazır!

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan N'Golo Kante'nin, Al-Ittihad'ın kendisine yaptığı sözleşme teklifini reddettiği iddia edildi. Fransız oyuncuyla anlaşmaya varan sarı lacivertlilerin ise yarın oyuncu temsilcisinin de katılacağı toplantıda Al-Ittihad yetkilileri ile görüşeceği ve transferi bitirmeye çalışacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante için yürüttüğü transfer çalışmasında kritik aşamaya gelindi. Sarı-lacivertli kulüpte sürecin artık son düzlüğe girdiğini gösteren yeni detaylar ortaya çıktı.

Daha önce Dubai'ye giderek Kante ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçeli yöneticiler Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, Türkiye'ye dönmüştü.

UÇUŞ PLANI BELLİ OLDU

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları, Devin Özek, Ömer Topbaş ve Berke Çelebi, 16 Ocak'ta saat 00.55'te Abu Dabi'ye uçacak.

DÖNÜŞ VE MAÇ PROGRAMI NET

Sarı-lacivertli ekibin 18 Ocak'ta saat 06.35'te İstanbul'a dönmesi planlanıyor. Yönetim, dönüşün hemen ardından aynı gün 09.30'da İstanbul'dan Antalya'ya geçerek maç programına katılacak.

Fenerbahçe, Fransız yıldızla 2,5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

AL ITTIHAD'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre N'Golo Kante, Al-Ittihad'ın kendisine yaptığı 28 milyon Euro net maaş + 4 milyon Euro bonus içeren 2 yıllık sözleşme uzatma teklifini reddetti.

ERTAN TORUNOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'de yurt dışı seferinden dönen Ertan Torunoğulları, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynanan maçı stadyumdan takip etti.

Torunoğulları, burada, "Kante geliyor mu?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Geliyor" yanıtını vermişti.

