Al-Ittihad'ın teklifini reddetti... Fenerbahçe'de N'Golo Kante için uçuş planı hazır!

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante için yürüttüğü transfer çalışmasında kritik aşamaya gelindi. Sarı-lacivertli kulüpte sürecin artık son düzlüğe girdiğini gösteren yeni detaylar ortaya çıktı.

Daha önce Dubai'ye giderek Kante ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçeli yöneticiler Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, Türkiye'ye dönmüştü.

UÇU Ş PLANI BELLİ OLDU

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları, Devin Özek, Ömer Topbaş ve Berke Çelebi, 16 Ocak'ta saat 00.55'te Abu Dabi'ye uçacak.

DÖNÜ Ş VE MA Ç PROGRAMI NET

Sarı-lacivertli ekibin 18 Ocak'ta saat 06.35'te İstanbul'a dönmesi planlanıyor. Yönetim, dönüşün hemen ardından aynı gün 09.30'da İstanbul'dan Antalya'ya geçerek maç programına katılacak.

Fenerbahçe, Fransız yıldızla 2,5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

AL ITTIHAD'IN TEKL İ F İ N İ REDDETT İ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre N'Golo Kante, Al-Ittihad'ın kendisine yaptığı 28 milyon Euro net maaş + 4 milyon Euro bonus içeren 2 yıllık sözleşme uzatma teklifini reddetti.

ERTAN TORUNO ĞULLARI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'de yurt dışı seferinden dönen Ertan Torunoğulları, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynanan maçı stadyumdan takip etti.

Torunoğulları, burada, "Kante geliyor mu?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Geliyor" yanıtını vermişti.