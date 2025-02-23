Al Ittihad sahasında Al Hilal'i 4 golle geçti

Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. hafta maçında Al Ittihad, sahasında Al Hilal'i 4-1 mağlup etti.

Al Ittihad sahasında Al Hilal'i 4 golle geçti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 00:04

Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. hafta maçında Al Ittihad, Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal'i konuk etti.

Al Inma Bank Stadyumu'ndak mücadeleyi ev sahibi ekip Al Ittihad, 4-1 kazandı. 

Al Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 29'da Hasan Kadesh, 45 ve 51'de Steven Bergwijn ve 86'da Karim Benzema kaydetti.

Al Hilal'in tek golünü ise 23. dakikada Marcos Leanardo attı.

Bu galibiyetin ardından Al Ittihad, puanını 55 yaptı. Al Hilal, 48 puanda kaldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in gelecek haftasında Al Ittihad, Al Khaalej deplasmanına gidecek. Al Hilal, Al Khoold'u ağırlayacak.


Etiketler: #Al İttihad #Al Hilal #Suudi Arabistan Pro Lig

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