Al Hilal'den Neymar'a veda: Yeni adresi belli oluyor!

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Hilal, Brezilyalı yıldız Neymar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Al Hilal'den Neymar'a veda: Yeni adresi belli oluyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:48

Al Hilal'den ayrılan Neymar resmen efsanevi kariyerinin başladığı yere geri dönüyor.

27 Ocak 2025'te (pazartesi), Brezilyalı yıldız, Suudi Arabistan kulübü Al Hilal ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

7 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Al Hilal'in 2023 yazında Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Neymar'ın Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Al Hilal'de sakatlıkların etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Neymar, sahaya çıktığı 7 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

12 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

Neymar, Santos'a transferinin resmiyet kazanması durumunda 12 yıl sonra Brezilya temsilcisine geri dönecek. 2013 yazında Santos'tan Barcelona'ya transfer olan Brezilyalı yıldız, daha sonra Paris Saint-Germain ve Al Hilal formaları giymişti.

Al Hilal'in paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #neymar #Al Hilal #santos #transfer

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