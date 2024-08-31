Al-Jazira, Nabil Fekir transferini açıkladı!

Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira, Real Betis'ten Nabil Fekir'i 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 19:15
Al-Jazira, Nabil Fekir transferini açıkladı!
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Real Betis forması giyen Nabil Fekir'in yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira, Fekir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Al-Jazira, 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Real Betis'e 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.


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