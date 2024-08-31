Al-Jazira, Nabil Fekir transferini açıkladı!
Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira, Real Betis'ten Nabil Fekir'i 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Real Betis forması giyen Nabil Fekir'in yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira, Fekir'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Al-Jazira, 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Real Betis'e 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
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