Al Nassr - Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cristiano Ronaldo oynayacak mı?

Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:07

Güncelleme: 01.02.2024 - 11:07

Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden birine imza atan Arjantinli Lionel Messi ile Portekizli Cristiano Ronaldo'nun takımları perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan’da düzenlenen Riyad Sezon Kupası'nda Messili Inter Miami ile Ronaldo’nun forma giydiği Al-Nassr sahaya çıkacak.

AL NASSR - İNTER MİAMİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Başkent Riyad'daki Kingdom Arena'da oynanacak maç saat 21.00’de başlayacak.

AL NASSR - İNTER MİAMİ MAÇI HANGİ KANALDA?



Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele beIN Sports 4'te naklen yayımlanacak.

RONALDO OYNAYACAK MI?

Al-Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, 1 Şubat Perşembe günü Inter Miami ile oynanacak maçta Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini açıkladı.



İki yıldız arasında daha önce oynanan 36 maçın 16'sını Messi, 11'ini ise Ronaldo kazanırken 9 karşılaşma da berabere bitti.

Söz konusu mücadelelerde Messi 22, Ronaldo ise 21 kez ağları sarstı.

Riyad Sezon Kupası'nda oynanan ilk maçta Al-Hilal, Inter Miami'yi 4-3 mağlup etmişti.

Turnuva kapsamındaki son maçta Al-Hilal ile Al-Nassr, 8 Şubat Perşembe günü karşılaşacak.